Штат Мичиган, США, , 17:37 — REGNUM Мальчик 13 лет из американского штата Мичиган умер во сне через три дня после получения второй дозы вакцины от коронавируса. Дело начал расследовать американский медицинский регулятор, сообщает Daily Mail.

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Джейкоб Клиник, здоровый ребенок без каких-либо хронических заболеваний, получил вторую дозу вакцины Pfizer 13 июля в супермаркете Walgreens, рассказала его тётя Тамми Бурагес.

Она отметила, что единственным побочным эффектом была температура и усталость, которые считаются нормальными.

Джейкоб жаловался на боли в животе 15 июля перед тем, как пойти спать. В эту же ночь он умер во сне, сказала Бурагес.

Было проведено вскрытие, но официальная причина смерти Джейкоба пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, американские вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna после второй дозы приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний. Об этом 10 июня заявили Федеральном агентстве CDC при министерстве здравоохранения США.