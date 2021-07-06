Кемерово, , 16:48 — REGNUM Кузбасс сыграл огромную роль в победе СССР над фашисткой Германией, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин, выступая в Кемерово.

Владимир Путин «Мощь Кузбасса кратно возросла в период Великой Отечественной войны. В суровые годы жесточайших испытаний здесь, в Кузбассе, было сделано то, что казалось невозможным. Мы знаем, что на нацистов работал тогда потенциал практически всей покорённой ими Европы. И эта грандиозная, уже экономическая битва, была выиграна уже здесь, в Кузбассе. В кратчайшие сроки развёрнуты, эвакуированы и построены новые предприятия. Страна была надёжно обеспечена углём и металлом, другой важнейшей продукцией».

Отметив, что жители региона «в полную силу проявили» тогда, в годы войны, «свой сибирский характер», президент добавил:

«Добровольцы и бойцы сибирских дивизий стойко сражались на фронтах, а в тылу трудились самоотверженно, не жалея себя, в том числе женщины и совсем молодые ребята-подростки, выполняли тяжелейшую работу в шахтах и у станков».

Президент напомнил, что жители Кузбасса «вместе со всем советским народом приближали и одержали великую Победу».

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