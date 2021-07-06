Киев, , 16:44 — REGNUM Народные депутаты Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция в парламенте), в рамках своего визита во Францию провели встречу в Елисейском дворце с советником президента Франции по вопросам национальной памяти Брюно Роже-Пети.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы сегодня, 6 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович, поездка в Париж была посвящена борьбе с «подъемом фашизма» на Украине.

Согласно источнику, в ходе многочисленных встреч с парламентариями, украинские оппозиционеры обсудили ряд вопросов, касающихся украино-французского сотрудничества, а также рассказали парламентариям Франции о незаконном преследовании украинской властью в лице президента Владимира Зеленского лидера оппозиции, председателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Также в рамках визита во Францию Вадим Рабинович провел конференцию в Люксембургском дворце на тему антисемитизма по приглашению сенатора Натали Гуле. Украинские оппозиционеры также обсудили позицию Франции по отношению к Украине с Фредериком Мондолони, который занимает пост директора департамента континентальной Европы в министерстве иностранных дел.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Виктор Медведчук разработал и презентовал в Страсбурге, в Европарламенте, мирный план по возвращению Донбасса, который приняли и участники «нормандской четверки», и представители республик. В его основе лежат прямые переговоры в четырехугольнике: Киев-Донецк-Луганск-Москва. Этот план, по мнению участников переговоров, является самым реалистичным и самым оптимальным для решения конфликта в Донбассе.

В свою очередь, в мае 2021 года парламентарии Франции посещали Украину и выразили обеспокоенность «расправой над оппозицией» и преследованием ее лидера, который в настоящий момент обвиняется в госизмене и находится под домашним арестом.