Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Представители вооруженных сил США, не предупредив афганское командование, ночью покинули являющуюся крупнейшей в Афганистане авиационную базу в городе Баграм, расположенном в провинции Парван. Об этом 6 июля сообщает Associated Press со ссылкой на источники в военном командовании Афганистана.

Издание выяснило, что афганское командование обнаружило отсутствие американских военных более чем через два часа после их ухода.

Напомним, что об уходе США из Баграма стало известно в пятницу, 2 июля. Тогда Пентагон сообщил, что полностью освободили свой крупнейший аэродром в Афганистане в преддверии окончательного вывода войск, который будет завершен к концу августа.

Как сообщало ИА REGNUM, многие союзники США по НАТО с тревогой отнеслись к решению президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Союзники столкнулись с рядом серьезных вопросов, например, с тем, что станет с основной задачей сил НАТО в Афганистане, состоящей в обучении, консультировании и оказании помощи местным силам безопасности в крайне нестабильной и хрупкой стране.