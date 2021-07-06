Рыбинск, Ярославская область, 6 июля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. Подозреваемый хотел купить водительские права.

Следственный комитет

«Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый попытался дать взятку в сумме 25 тысяч рублей сотруднику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» за выдачу водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории «В» без сдачи обязательных экзаменов. Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемого обстоятельствам, так как его противоправные действия были пресечены в установленном законом порядке», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Подозреваемый раскаялся в содеянном и дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по этой статье — до 8 лет лишения свободы.