Кострома, 6 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Костроме для заволжских микрорайонов разработали дополнительные вечерние маршруты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Наталья Диева Два берега Костромы

Автобусы до микрорайона Венеция будут отправляться от Сусанинской площади в 21.10 и 22.10. Общественный транспорт проследует по улицам Советской, Подлипаева, Магистральной, Ермакова, Стопани, Голубкова, Беленогова, Заволжской и Ярославской.

Автобус из центра до посёлка Малышково будет делать остановки на улице Советской, Подлипаева, Магистральной, Радиозаводской, Студенческом проезде и Малышковской улице. Время отправления от площади Сусанинской — 21.15 и 22.15. Автобусы начнут развозить костромичей уже с 6 июля.

Напомним, до этого костромская администрация назначила дополнительный троллейбусный рейс в заволжский микрорайон Паново. Как ранее писало ИА REGNUM, с осени 2021 года схему движения общественного транспорта перестроят в соответствии с пожеланиями костромичей. Она будет действовать до момента заключения новых контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов с перевозчиками. Это случится осенью 2022 года.