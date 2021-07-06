Минск, 6 июля 2021, 16:21 — REGNUM Для Германии надо в ответ на санкции усложнить возможность импорта: в частности, не давать транзит через Белоруссию, заявил 6 июля белорусский президент Александр Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам.
Отметив, что власти Белоруссии руководствуются принципом защиты интересов своего народа, он сказал, что правительство стремится «предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест». Кроме того, следует ввести ответные меры для европейцев.
Отметив, что подобным образом следует действовать и в отношении Германии, президент Белоруссии добавил:
Белорусский лидер заявил, что в ЕС должны наконец ощутить, «что такое Беларусь», и думать, стоит ли «браться за экономическое оружие».
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