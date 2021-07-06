Минск, , 16:21 — REGNUM Для Германии надо в ответ на санкции усложнить возможность импорта: в частности, не давать транзит через Белоруссию, заявил 6 июля белорусский президент Александр Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам.

Отметив, что власти Белоруссии руководствуются принципом защиты интересов своего народа, он сказал, что правительство стремится «предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест». Кроме того, следует ввести ответные меры для европейцев.

Лукашенко «Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу».

Отметив, что подобным образом следует действовать и в отношении Германии, президент Белоруссии добавил:

«Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину: там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда».

Белорусский лидер заявил, что в ЕС должны наконец ощутить, «что такое Беларусь», и думать, стоит ли «браться за экономическое оружие».

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