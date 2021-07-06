Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении крупного бизнесмена Валерия Израйлита, удовлетворил ходатайство стороны защиты о допросе президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева. Об этом 6 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Lenobl.ru Валерий Израйлит

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга, в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Валерия Израйлита, удовлетворил ходатайство стороны защиты о допросе президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева», — отметили в ОПС.

«Очевидно, что допрос состоится не ранее конца августа в связи с перерывом в судебных заседаниях, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM одна из адвокатов Израйлита Виктория Бурковская. — В обвинительном заключении написано: не позднее декабря 2009 года Израйлит В.С. договорился с неустановленными лицами из числа руководства ОАО «АК «Транснефть» о заключении контракта по строительству объекта с ОАО «УЛПИК», входящим в состав ОАО «Компании Усть-Луга». Вот по этим обстоятельствам и будут вопросы».

Напомним, совладелец логистической компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он легализовал денежные средства, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО «УЛПИК» и ООО «Мегатрейд», после чего были похищены. В начале сентября 2020 года он был признан банкротом.

Добавим, что дочерняя компания корпорации — «Транснефть порт Усть-Луга» признана потерпевшей по делу Израйлита. Она была собственником нефтебазы, хищения в ходе строительства которой вменяют Израйлиту.