Киев, , 16:16 — REGNUM Представители парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) направили заявление генеральному прокурору Украины, в котором отметили о совершении преступления депутатом от фракции «Слуга Народа» Олегом Семинским. Об этом сообщило 6 июля издание Strana.ua.

Депутатов возмутила запись Семинского в социальных сетях, которую тот опубликовал после принятия законопроекта «О коренных народах».

«Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определёнными нормами международного права, а также предусмотренными в конституции и законах Украины», — было сказано в сообщении.

Представители ОПЗЖ напомнили, что согласно данным переписи населения Украины от 2001 года русские составляли 17,3% от всего населения страны.

«Депутат публично поставил под сомнение гарантированные конституцией и законами Украины права миллионов граждан Украины по их национальной принадлежности», — сказано в заявлении.

Парламентарии подчеркнули, что действия Семинского направлены на разжигание ненависти, унижение чести и достоинства и оскорбление чувств граждан Украины в связи с их национальной принадлежностью, то есть нарушают 161 статью УК Украины.

Напомним, ранее депутат от ОПЗЖ Илья Кива назвал Украину «колыбелью фашизма» в Европе, а также не исключил планов власти по созданию гетто для русских и евреев.

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