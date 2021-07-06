Киев, 6 июля 2021, 16:16 — REGNUM Представители парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) направили заявление генеральному прокурору Украины, в котором отметили о совершении преступления депутатом от фракции «Слуга Народа» Олегом Семинским. Об этом сообщило 6 июля издание Strana.ua.
Депутатов возмутила запись Семинского в социальных сетях, которую тот опубликовал после принятия законопроекта «О коренных народах».
Представители ОПЗЖ напомнили, что согласно данным переписи населения Украины от 2001 года русские составляли 17,3% от всего населения страны.
Парламентарии подчеркнули, что действия Семинского направлены на разжигание ненависти, унижение чести и достоинства и оскорбление чувств граждан Украины в связи с их национальной принадлежностью, то есть нарушают 161 статью УК Украины.
Напомним, ранее депутат от ОПЗЖ Илья Кива назвал Украину «колыбелью фашизма» в Европе, а также не исключил планов власти по созданию гетто для русских и евреев.
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