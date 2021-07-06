Кабул, , 15:58 — REGNUM Российское дипломатическое представительство в Афганистане пока не готовится к эвакуации в связи с обострением ситуации в стране. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов.

Он также добавил, что консульство в Мазари-Шарифе закрыто до прояснения ситуации, поскольку в городе и его пригородах неспокойно.

«Я исхожу из того, что Кабул, разумеется, — наиболее укреплённый город, наиболее укрепленный пункт, здесь находятся власти, силовики, ставка верховного главнокомандующего Афганистана, — сказал российский дипломат. — Соответственно, Кабул в этом плане с точки зрения безопасности обеспечен наибольшим количеством ресурсов».

По словам дипломата, посольство в Кабуле сейчас работает в обычном режиме с поправкой на «очень сложную ситуацию с коронавирусом» в регионе.

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«Мы работаем в нормальном режиме, ситуация в городе за последние недели к худшему не изменилась, а в стране, как говорят французы, «на войне как на войне», идёт война. Мы не готовимся к эвакуации», — подчеркнул Жирнов.

Он указал на то, что в настоящий момент ни один крупный город, включая Мазари-Шариф, не перешёл под контроль талибов (члены террористической организации, которая запрещена в РФ), несмотря на то, что ими занята значительная часть страны и в Мазари-Шарифе и пригородах неспокойно.

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