Ташкент, 6 июля 2021, 15:57 — REGNUM Обострение ситуации в Афганистане обсудили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, 6 июля сообщили в пресс-службе узбекского лидера.
В рамках телефонного разговора собеседники обсудили развитие двусторонних отношений. Мирзиёев поздравил Назарбаева с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Узбекистанский лидер отметил особую роль Назарбаева в становлении современного Казахстана и повышение авторитета республики на международной арене.
Стороны отметили важность дальнейшего продвижения приоритетных проектов в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Собеседники также обсудили график совместных мероприятий.
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