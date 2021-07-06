История вопроса

Дипломатические отношения между странами установлены в 1992 году. В Узбекистане живет около миллиона этнических казахов. В Казахстане – около 600 тысяч узбеков. Страны имеют общую границу протяженностью 2351 км. Граница делимитирована, вопросы спорных территорий закрыты.

По итогам 2018 года торговый оборот Казахстана с Узбекистаном составил 2,5 млрд долларов или 3,3% от общего объема внешней торговли Казахстана. При этом экспорт Казахстана в Узбекистан составил 1,64 млрд, а импорт – 844 млн долларов.

Казахстан и Узбекистан крупнейшие страны в Туркестанском регионе. Обе страны пытаются занять лидирующее положение в регионе.

