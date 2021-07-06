Псков, 6 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Привитые вакциной от коронавируса жители Псковской области смогут в качестве туристов приехать в соседнюю Эстонию на 24 часа. Для въезда также подойдет отрицательный ПЦР-тест.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с печатью

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Об этом 6 июля изданию ПАИ сообщили в Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге.

«Эстония принимает сертификат о вакцинации любыми российскими вакцинами. На границе сертификат может быть предъявлен на русском языке. Также с 1 июля можно въехать в Эстонию в туристических целях на срок до 24 часов при наличии отрицательного ПЦР-теста», — говорится в сообщении.

Перед поездкой в канцелярии рекомендовали ознакомиться с подробной информацией о пересечении государственной границы Эстонии.

Отметим, что с 3 июля открылось автобусное сообщение по маршруту Псков — Таллин. Из Пскова автобус отправляется в 10:35, от автостанции в Печорах — в 11:26 по субботам.