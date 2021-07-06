Баку, , 15:43 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудили в Баку вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации против COVID-19. Об этом помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил 6 июля журналистам.

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«Обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации и включения Азербайджана в программу «путешествуй без ковид», — сказал Кузнецов.

По словам помощника министра, Мурашко и Асадов также обсудили широкий спектр сотрудничества в области здравоохранения. Так, азербайджанская сторона отметила помощь России, которая поставила тест-системы и вакцину «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, Мурашко ранее заявил об активной вакцинации от коронавируса в РФ. Ежедневно прививку делают до 850 тысяч человек, в стране работают 6 тыс. стационарных прививочных пунктов и почти столько же мобильных бригад.

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