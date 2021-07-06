Гаага, Нидерланды, , 15:34 — REGNUM В истории с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального появляются всё новые белые пятна и нестыковки, а сама ситуация по-прежнему вызывает множество вопросов. Об этом 6 июля в Гааге на 97-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

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«Во всей этой явно срежиссированной не без участия извне истории появляются все новые белые пятна, неясности, разночтения и нестыковки», — подчеркнул дипломат.

По его словам, то, что произошедшее в блогером стало результатом чётко спланированной за пределами России провокации, «фактически подтверждает» информация, содержащаяся в одном из документов ОЗХО. Речь идёт о направленной ОЗХО по просьбе Германии для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина группе. Фактически это было сделано «ещё 20 августа 2020 года, то есть тогда, когда у Навального, находившегося на борту самолета, только начали появляться первые признаки ухудшения состояния здоровья». При этом государствам-участникам было сообщено, что специалистов в Германию направили 4−5 сентября 2020 года.

«Требуем вразумительных объяснений, как это возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение», — добавил Шульгин.

Дипломат также отметил, что это даёт России право рассматривать «любые претензии и требования в наш адрес относительно какого-либо расследования инцидента с Навальным как абсолютно несостоятельные, лицемерные и ведущие к ещё большей политизации работы ОЗХО».

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Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, куда он был госпитализирован с борта самолёта. Затем его перевезли на лечение в Германию. Военные медики страны заявили, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок».

В МИД РФ хронологию событий в истории с якобы отравлением российского блогера, на которой активно спекулируют на Западе, назвали «удивительной» и заставляющей задуматься о заранее продуманном сценарии.