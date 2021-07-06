Нур-Султан, , 15:31 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскрыл подробности согласования государственной границы с бывшим главой Узбекистана Исламом Каримовым. Об этом Назарбаев рассказал в документальном фильме «Штрихи к портрету».

«Неудобно говорить, его уже нет на этом свете, мой старый друг Ислам Каримов, вот у него свой взгляд был всегда. Очень трудно было с ним договариваться. На всё он высказывал своё мнение», — вспомнил экс-президент.

Он отметил, что после распада Советского Союза остро встал вопрос согласования государственных границ. Некоторые участки разделяли сёла на две части, или формировали анклавы, напомнил Назарбаев.

Он добавил, что предлагал Каримову обменяться равными участками территории, чтобы разрешить спорные вопросы. Экс-президент также вспомнил о переговорах по Шардаринскому водохранилищу.

«Есть наше Шардаринское водохранилище, но сооружение водохранилища, сама дамба была узбекская, — сказал Назарбаев. — Водохранилище у нас, все рычаги воды у тебя (Ислама Каримова — прим. ИА REGNUM). Договорились».