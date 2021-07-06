Кабул, , 15:27 — REGNUM История бегства США из Афганистана перекрывает позорную сторону ухода из Афганистана Советского Союза, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 6 июля, комментируя публикацию Associated Press.

Как сообщалось ранее, издание со ссылкой на афганских военных сообщило, что американские военные покинули авиабазу Баграм ночью, не уведомив нового афганского командира объекта. Ночью на базу вторглись грабители.

« Ист о рия бегства США из Афганистана перекрывает позорную сторону ухода из Афганистана Советского Союза, хотя грязь и кровь предательства правительства Наджибуллы Горбачёв и его окружение не смоют с себя никогда.

Сегодня всё более понятно становится, что действительно делал Советский Союз в Афганистане, зачем нужен был ввод туда советских войск, почему отношение простых афганцев к нам там совершенно иное — по крайней мере, уважительное, а чаще дружеское, — чем к американцам и тем более их западноевропейским союзникам.

Горбачёв, Шеварднадзе, Яковлев и другие надолго прервали светский вектор развития этого важного для нашей страны государства. Они же предопределили перспективу новой войны с радикальным исламизмом, которую и нашим южным соседям, и нам придётся ещё вести долгие годы. После этой войны нам и нашим союзникам предстоит восстановить Афганистан, помочь афганцам сформировать жизнеспособную современную политическую и экономическую систему.