Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Абхазия открыла Ингурский переход на границе с Грузией. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба аппарата министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

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Сообщается, что жители Абхазии могут свободно посещать Грузию и возвращаться домой. Ограничение на пересечение границы снималось поэтапно с февраля 2021 года.

В министерстве отмечают, что договорённости о снятии ограничений на переход границы были достигнуты благодаря усилиям международных организаций.

Напомним, Сухум объявил о закрытии грузино-абхазской границы в марте 2020 года, когда в Грузии стал распространяться коронавирус. После этого Ингурский переход несколько раз открывали, чтобы жители Абхазии могли вернуться из Грузии.

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