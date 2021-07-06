Москва, , 15:27 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 июля посетит с рабочим визитом Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

«Пашинян и Путин обсудят вопросы, связанные с армяно-российской стратегической повесткой», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сторонами будет проведено обсуждение реализации соглашений по Нагорному Карабаху и гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению этого региона, а также восстановление в нем экономических и транспортных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что легкое ранение в результате перестрелки с азербайджанскими ВС у села Верин Шоржа в Гегаркуникской области Армении получил армянский военный.