Джакарта, , 15:23 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди возглавила специальную встречу глав МИД России и АСЕАН, сообщает информационный портал Liputan6.

«Россия является одним из важнейших партнеров Индонезии, особенно в Восточной и Центральной Европе. Наши обсуждения открыты и продуктивны», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

В рамках празднования 25-летия партнерства России и АСЕАН в Джакарте проходит специальная встреча под председательством глав МИД Индонезии и России.

Индонезия в настоящее время является координатором партнерства Россия — АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России выступил на специальном совещании министров иностранных дел России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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