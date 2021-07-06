Бишкек, , 15:18 — REGNUM Турецкая национальная разведывательная организация провела спецоперацию, в ходе которой схватила и вывезла из Киргизии в Турцию директора сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в прямом эфире гостелеканала «TRT Haber».

«Турецкие спецслужбы провели кропотливую работу, в результате которой удалось доставить в Турцию генерального директора FETO по Центральной Азии Орхана Инанды, чтобы предать его правосудию», — подчеркнул Эрдоган.

Отметим, что ранее первый заместитель председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии Рустам Мамасадыков заверял депутатов в том, что турецкие спецслужбы не могли похитить Инанды, поскольку иностранные силовики не имеют права проводить операции на территории республики.

ИА REGNUM напоминает, что Орхан Инанды пропал в столице Киргизии в ночь на 1 июня 2021 года. Последний раз его видели вечером 31 мая, когда он выехал из дома на своем внедорожнике, а на следующий день его машину нашли брошенной в другом конце города. Двери автомобиля были открыты, а в салоне найдены документы, бумажник и мобильный телефон.

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