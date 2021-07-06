Баку, , 15:13 — REGNUM Сообщение армянской стороны о перестрелке на границе Азербайджана и Армении опровергло азербайджанское минобороны. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

«Никакого выстрела со стороны подразделений азербайджанской армии не было. Раненых среди личного состава нет», — говорится в сообщении.

Также в минобороны Азербайджана добавили, что, если в армянской армии есть потери или раненые, «то это может быть только в результате инцидента, произошедшего между ними».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник информационного отдела административного аппарата генштаба ВС Армении, полковник Самвел Асатрян рассказал, что армянский военный получил легкое ранение в результате перестрелки с азербайджанскими ВС у села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.