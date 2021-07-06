Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Управляющий Переславской епархией Ярославской митрополии епископ Феоктист сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Ярославская митрополия Епископ Переславский и Угличский Феоктист

«Мотивация проста: минимизировать возможные последствия заражения коронавирусом. Решение принял после выступления доктора медицинских наук, вакцинолога Михаила Костинова перед общим собранием профессорско-преподавательской корпорации Сретенской духовной академии. Самочувствие обычное, никаких заметных изменений нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Епископ Феоктист стал первым священнослужителем митрополии, публично заявившим о вакцинации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской митрополии, данных о количестве привитых священников в целом в регионе нет. Вакцинацию там считают личным делом каждого священника или прихожанина.