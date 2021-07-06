Вильнюс, 6 июля 2021, 15:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вильнюс, где принял участие в праздновании Дня независимости Литвы. Об этом сообщила 6 июля пресс-служба главы государства.
Зеленский назвал Литву «надёжным и неизменным партнёром», которому Украина всегда готова первой оказать помощь.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал Литву в числе главных партнёров Украины наравне с США и Великобританией.
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