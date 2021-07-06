Берлин, 6 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Компания Audi проводит испытания рестайлингового седана A8. Изображения седана опубликованы на портале Motor.es.

Motor.es Audi A8 2022

Испытания проходят на дорогах общего пользования в южной части Европы. Обновленное авто четвертого поколения частично покрыто камуфляжем. При этом можно отметить, что автопроизводители изменят заднюю и переднюю части кузова модели.

Так, A8 может получить переработанную переднюю оптику и задние фонари. Также будет модернизирована радиаторная решетка. Бамперы будут выполнены в актуальном дизайне бренда.

Пока фотографии не дают информации о том, какие изменения будут внутри седана. Вероятно, дизайн интерьера будет изменен, появятся новые варианты отделки и оформления.

По предварительным данным, силовая линейка модели будет состоять из традиционных моторов на бензине или дизельном топливе, которые будут сочетаться с 48-вольтовым электромотором (MHEV). Это позволит снизить расход топлива.

Ожидается, что рестайлинговый Audi A8 будет представлен на автомобильной выставке в Мюнхене осенью 2021 года. В продаже модель появится в 2022 году.

Напомним, немецкая компания Manhart представила модернизированный Audi RS Q8, мощность двигателя которого была увеличена с 591 до 905 л. с.

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