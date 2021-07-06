Нур-Султан, , 14:57 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днём столицы. Об это глава государства написал 6 июля на своей странице в Twitter.

«Благодаря политической воле Елбасы Н.А. Назарбаева в центре великой степи появился современный город», — написал казахстанский лидер.

По его словам, город стал олицетворением независимости Казахстана, созидательной энергии жителей республики, развития и прогресса.

Напомним, 18 июля 2008 года были приняты поправки в закон «О праздновании в Республике Казахстан». Согласно изменениям, День столицы был учрежден как государственный праздник, отмечающийся 6 июля.

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