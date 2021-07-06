Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Множественные случаи насилия в отношении журналистов, которые произошли в Тбилиси в ходе акции противников ЛГБТ-пропаганды, не могут быть оправданы. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 6 июля сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что публично осуждает нападения, которые произошли, а также пообещал, что виновные будут наказаны.

«Насилие над журналистами неприемлемо и требует осуждения, — сказал Гарибашвили. — Все участники будут выявлены. Будут наказаны все, кто совершил нападение».

Напомним, некоммерческая организация «Тбилиси прайд» анонсировала на 5 июля гей-парад в столице Грузии. В результате массовых протестов, начавшихся в Тбилиси, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. Организаторы ЛГБТ после этого отменили шествие.

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