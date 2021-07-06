Грозный, , 14:44 — REGNUM В Чечне продолжается избирательная кампания по выборам руководителя республики на новый пятилетний срок. Одним из кандидатов на должность главы Чечни стал Рамзан Кадыров — ныне действующий руководитель субъекта РФ. Он выдвинул свою кандидатуру 6 июля, сообщил глава республиканского избиркома Умар Байханов.

«Спешу с вами поделиться хорошей новостью. Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Пожелаем ему удачно провести свою избирательную кампанию!» — написал Байханов на официальной странице избиркома в Instagram.

Напомним, для нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова выборы в 2021 году станут уже четвертыми. Он уже трижды избирался на пост руководителя республики. Выборы в Чечне проходят прямым голосованием. Кадыров неизменно набирал большинство голосов избирателей на предыдущих выборах.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что не будет участвовать в выборах, если народ Чечни не окажет ему своего доверия. В регионе 26 июня прошел многотысячный всемирный съезд чеченского народа, который выработал резолюцию с требованием от Кадырова принять участия в выборах. Кроме того, одобрение его работы на посту руководителя Чечни высказал президент РФ Владимир Путин, поддержав его намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборы. После этого Кадыров принял решение вновь баллотироваться на пост главы Чеченской Республики.

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