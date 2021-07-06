Джакарта, , 14:43 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на специальном совещании министров иностранных дел России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщается на сайте МИД РФ.

Глава МИД России поблагодарил индонезийских координаторов за прекрасную организацию встречи на высоком уровне.

В 2021 году стороны отмечают 30-летие российско-асеановских отношений и 25-летие полномасштабного диалогового партнёрства Россия — АСЕАН.

«Мы смогли не просто поддержать существующий уровень нашего сотрудничества, но и предпринять целый ряд шагов по расширению, созданию новых каналов взаимодействия», — заявил в ходе встречи глава МИД России.

Россия надеется, что эпидемиологическая ситуация позволит провести в обозримом будущем 6-й молодежный саммит Россия — АСЕАН в Казани.

Сергей Лавров также заявил, что Россия рассматривает АСЕАН как стратегического, надёжного и предсказуемого союзника в международных делах. Россия готова к открытому диалогу по всему спектру актуальных проблем глобальной и региональной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России поддерживает достигнутый Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) консенсус по урегулированию кризиса в Мьянме.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия поддерживает достигнутый АСЕАН консенсус по ситуации в Мьянме