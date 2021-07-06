Москва, 6 июля 2021, 14:42 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения и Днём столицы, сообщили в пресс-службе экс-президента.
По её словам, Назарбаев заложил основу для проведения реформ в Казахстане, поступательного развития страны и повышения благосостояния населения республики.
Бывший глава государства поблагодарил Матвиенко за поздравление и отметил важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей между двумя странами.
Ранее Нурсултана Назарбаева поздравили президенты России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, главы Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев.
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