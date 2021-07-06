Минск, , 14:39 — REGNUM Минск должен «дать почувствовать» европейским странам, что такое Белоруссия. Об этом 6 июля на совещании о противодействии санкциям заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии.

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Глава государства указал на необходимость ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай через территорию Белоруссии.

«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба белорусского лидера.

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«Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок— ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу, — подчеркнул глава государства. — Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда».

Лукашенко призвал предпринять все меры, чтобы «они почувствовали, что такое Беларусь», и думали до того, как «браться за экономическое оружие». По его словам, главное — чтобы не пострадал народ Белоруссии. В связи с этим правительство должно предусмотреть меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест.

Он потребовал доложить, как будут защищены белорусские предприятия, обеспечено импортозамещение и простимулирован внутренний спрос.