Москва, , 14:37 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду на то, что российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову будет обеспечен должный круг общения. Об этом он сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».

Заявление последовало в ответ на слова Антонова о том, что не все запросы на встречи, которые он подавал в столице США, были удовлетворены. В частности, речь шла о руководителях ФБР, ЦРУ, министерства обороны США.

«Мы очень рассчитываем, что наши американские коллеги будут обеспечивать ему должный уровень и круг общения, потому что с контактами все же, по-прежнему не до конца отлажено, несмотря на то, что послы действительно вернулись и у посла Салливана фактически сразу после его возвращения наметился достаточно широкий круг общения в Москве. Здесь важна взаимность, мы на это тоже обращаем внимание», — отметил Рябков.

Напомним, Анатолий Антонов на протяжении трех месяцев находился в Москве на консультациях. После саммита между лидерами США и России он вернулся на свое рабочее место в Вашингтон.