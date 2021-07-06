Москва, 6 июля 2021, 14:37 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду на то, что российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову будет обеспечен должный круг общения. Об этом он сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».
Заявление последовало в ответ на слова Антонова о том, что не все запросы на встречи, которые он подавал в столице США, были удовлетворены. В частности, речь шла о руководителях ФБР, ЦРУ, министерства обороны США.
Напомним, Анатолий Антонов на протяжении трех месяцев находился в Москве на консультациях. После саммита между лидерами США и России он вернулся на свое рабочее место в Вашингтон.