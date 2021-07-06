Грозный, , 14:35 — REGNUM Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя региона. Об этом сообщает избирком Чеченской Республики.

«Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров», — говорится в сообщении избиркома.

Президент РФ Владимир Путин 23 июня предложил Рамзану Кадырову выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чечни.