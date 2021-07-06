Токио, , 14:34 — REGNUM Официальный Токио опроверг сообщение газеты Sankei Shimbun о том, что правительство Южной Кореи сообщило японской стороне о готовности южнокорейского президента Мун Чжэ Ина посетить Токио в период Олимпийских игр. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като в ходе встречи с журналистами.

По его словам, Токио не получал официального уведомления из Сеула о готовности южнокорейского президента посетить Японию.

Он также напомнил, что участие глав государств в олимпийских мероприятиях согласовывается непосредственно с Международным Олимпийским Комитетом.

Ранее японская газета Sankei Shimbun, ссылаясь на представителя официального Токио, сообщила о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга готов встретиться с южнокорейским лидером.

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