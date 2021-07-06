Макарьев, Костромская область, 6 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Костромской области погиб отец, пытавшийся спасти своих детей из воды. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

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Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС, трагедия произошла вечером 5 июля. Мужчина 1977 года рождения утонул на реке Нея рядом с деревней Ивакино Макарьевского района. Его тело ищут водолазы.

По информации СМИ, погибший был профессором московского вуза. В Костромскую область он приехал вместе с сыновьями 8 и 10 лет. Семья отдыхала на необорудованном пляже. В какой-то момент дети заплыли слишком далеко и начали звать на помощь. Отец успел спасти сыновей, но потерял слишком много сил и не смог выбраться из воды.

Всего с начала летнего сезона 2021 года на «диких» пляжах в Костромской области погибли 8 человек.