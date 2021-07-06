Москва, , 14:37 — REGNUM Россия и в дальнейшем собирается противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и делать все для того, чтобы сохранять историческую память. Об этом 6 июля говорится в письме министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, зачитанном его заместителем Андреем Руденко на церемонии возложения цветов к мемориальному панно в честь добровольцев — сотрудников министерства, которое расположено на бывшем здании Наркоминдел СССР.

«Безусловным приоритетом для нашего министерства была и остается системная работа по сохранению исторической правды, по сбережению доброго имени тех, кто внес определяющий вклад в разгром нацизма более 75 лет тому назад», — приводит текст письма главы МИД РФ ТАСС.

«Мы будем и дальше в своей повседневной практической деятельности противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны», — также добавляется в нем.

Кроме этого, Лавров отметил, что бережно хранить память о тех, кто воевал, заботиться о ветеранах, воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к героическому прошлому нашей Родины является священным долгом жителей России.

Также в письме указывается, что советские дипломаты во время войны, наряду с многочисленными воинами и тружениками тыла, внесли вклад в победу «на военных и дипломатических фронтах».

«На протяжении всей войны дипломаты были вместе со своим народом, именно из здания на Кузнецком мосту, где с 1918 года по 1952 год располагалось внешнеполитическое ведомство, уходили на фронт добровольцы в тревожные дни июля», — уточнил в своем письме глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил вопросы сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны.