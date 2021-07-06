Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе призвал жителей Тбилиси прийти к зданию парламента Грузии на «молчаливую» протестную акцию. Обращение он разместил 6 июля на своей странице в соцсети Facebook.

Политик осудил нападения на журналистов, которые произошли накануне в грузинской столице в ходе акции противников ЛГБТ-пропаганды. Он обвинил в произошедшем власти страны и Грузинскую православную церковь.

«То, что произошло вчера, было катастрофой для этой страны, — заявил Джапаридзе в видеообращении. — Это была хорошо организованная спецоперация, проведенная совместно правительством и патриархатом».

По мнению лидера партии, то, что произошло в ходе выступлений против ЛГБТ-пропаганды, мешает развитию Грузии. Он призвал прийти тех, кто его поддерживает в 20:00 (19:00 мск) 6 июля к парламенту.

Напомним, некоммерческая организация «Тбилиси прайд» анонсировала на 5 июля гей-парад в столице Грузии. В результате массовых протестов, начавшихся в Тбилиси, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. Организаторы ЛГБТ-акции заявили, что опасаются за безопасность и отменили акцию.

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