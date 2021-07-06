Гаага, Нидерланды, , 14:13 — REGNUM Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) действует скрытно, за закрытыми дверями. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин 6 июля на 97-й сессии исполнительного совета организации.

«Нас не может не беспокоить, что происходит на гаагской площадке в плане атрибуции», — сказал российский постпред. Он отметил, что группа учреждена в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия по решению меньшинства голосов.

Шульгин считает, что деятельность группы вторгается в компетенцию Совета Безопасности ООН. ГРИ готовит сомнительные доклады, которые содержат выводы в стиле «есть разумные основания полагать», заявил постпред.

Он добавил, что на основе таких докладов в ультимативной форме навязаны требования к Сирии, после чего последовало ущемление прав арабской республики.

Шульгин призвал привести методы работы ГРИ в соответствие с Конвенций о запрещении химического оружия и к проведению ревизии полномочий группы.