Москва, , 14:11 — REGNUM В историко-культурной сфере Россия сильнее и Китая, и США, но потенциал самобытного развития с опорой на достижения социалистического периода не только не используется, но нередко дискредитируется, хотя только это и можно противопоставить «ценностям демократии и свободы», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 6 июля, комментируя доклад экспертов американской научно-исследовательской корпорации RAND о Китае.

Как сообщалось ранее, эксперты отметили, что главным козырем КНР является его экономика, а наиболее эффективным рычагом воздействия на третьи страны — возможность предлагать им торговое и инвестиционное партнерство, что более действенно, нежели военные угрозы или продвижение политической модели.

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« Статью об американских оценках недостатков Китая как сверхдержавы стоит читать, прежде всего, под углом зрения нашего возвращения на позицию одного из мировых лидеров. Экономическое влияние России отстаёт от влияния Китая, но оно есть там, где нам это нужно сегодня в первую очередь: в окружающих нас странах. Это рычаг продвижения наших интересов надо всемерно усиливать и умно использовать.

Примечательно, что в случае с Китаем американцы говорят об эффективности рычага торгового и инвестиционного партнерства, а не военных угроз или продвижения своей политической модели. Сами-то они, как известно, ставку делают именно на это!

Тот факт, что Китай не стремится предлагать другим странам свою модель развития, американские аналитики считают недостатком, но, уверен, что это не так — такая оценка есть результат собственного американского искажённого понимания роли мировых лидеров в современном мире. Главное — это иметь такую свою привлекательную модель, и Китай её имеет.

Другая важная характеристика сверхдержавы — быть в состоянии защитить свою модель от внешних вторжений. Китай такой силой обладает. Надо ещё быть способным огородить от внешних вторжений своих союзников или просто близких партнёров. Сегодня это становится важной составляющей внешней политики Пекина, и в этом он всё более плотно взаимодействует с Москвой.

Ну и, наконец, о том, как в свете этих оценок смотрится Россия. В плане наличия собственной модели развития мы, к сожалению, недалеко ушли. Россия всё ещё находится в сетях западной социально-экономической модели. Мы были в этих сетях в начале XX века, до Октябрьской революции, и вернулись в них в 1991 году. Ставя во главу угла интересы крупного частного капитала, мы из этих сетей не выберемся.