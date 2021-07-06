Киев, , 14:12 — REGNUM Служба безопасности Украины сегодня, 6 июля, проведет плановые антитеррористические учения в соседствующей с Россией Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство отмечает, что учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, хотя не уточняет, о чём конкретно идет речь.

«Возможна проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта… Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня Службе безопасности Украины проводила «максимально приближенные к реальным» учения в Херсонской области страны, возле Крыма. Тогда силовики, в частности, отрабатывали алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам.