Минск, , 14:07 — REGNUM В условиях применения Западом санкций к официальному Минску следует закупать комплектующие на постсоветском пространстве и в Китае, а также «шевелиться и переориентироваться» с экспортом и заставить Германию объезжать Белоруссию. Об этом 6 июля на совещании о противодействии международным санкциям заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Задача правительства — предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание: продажи белорусской продукции на «европейский рынок» никогда не были большими, особенно у тех предприятий, в отношении которых применены санкции (БелАЗ, МАЗ и другие). Лукашенко отметил: «Мы закупали там некоторые комплектующие. Только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Нет. Они производятся и на просторах бывшего Советского Союза, в Китайской Народной Республике, других странах. Надо просто шевелиться и переориентироваться».

Лукашенко также поручил применить санкции к странам Евросоюза. Он напомнил, что такие меры уже применялись весной.

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«Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, «Шкода», «Нивеа» и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Белоруссию — тоже ни шагу, — сообщил Лукашенко. — Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда».«Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране», — распорядился Лукашенко.

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«МИДу нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Белоруссии. Какие ответные меры планируются в случае дальнейшего закручивания санкционной спирали? Давайте подумаем», — сказал он.