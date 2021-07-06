Москва, , 14:05 — REGNUM Нормализация российско-американских отношений возможна, и упустить этот шанс нельзя. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 6 июля в интервью журналу «Международная жизнь».

«Шанс не просто есть, он больше, чем думалось многим до саммита, и тем непростительнее будет, если мы его сейчас упустим», — сказал Рябков, говоря об итогах саммита президентов России и США 16 июня в Женеве.

По его словам, в Москве сразу после саммита начали работать над реализацией достигнутых в Женеве договорённостей. Американской стороне достаточно быстро передали предложения об организации диалога в сфере стратегической стабильности, также стали обсуждать кибербезопасность и тематику двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков также заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона накопилось множество проблем, и эта «кубатура шлака» мешает двигаться вперёд.

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