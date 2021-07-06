Москва, 6 июля 2021, 13:59 — REGNUM Партия «Единая Россия» подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. На выборы в федеральный парламент партия выдвинула более 600 кандидатов
Списки «Единой России» объединили самых разных людей, небезразличных к тому, как будет жить и развиваться наша страна следующие пять лет, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
По его словам, Центральной избирательной комиссии и аппарату ЦИКа предстоит напряженный период. «Наши специалисты и юристы старались облегчить вашу задачу, тщательно подошли к отбору документов», — отметил Андрей Турчак.
В свою очередь заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев передал слова благодарности фракции «Единой России» в Госдуме, которая, по его словам, активно поддерживает предложения Центризбиркома по развитию избирательной системы в стране.
Почти треть кандидатов — общественники и волонтеры. Это, в том числе, активисты движения «Мы Вместе» и ОНФ. Также среди кандидатов — победители всероссийских кадровых проектов «Лидеры России» и «Федеральный ПолитСтартап». Депутатов различных уровней — меньше половины. Подавляющее большинство кандидатов — мужчины (81%), каждый десятый — моложе 35 лет.
Сначала каждый из соискателей, которых в этом году было более 5,7 тысяч человек, сдавал документы на региональном уровне, затем их проверял федеральный оргкомитет по проведению процедуры.
Он напомнил, что, обращаясь к участникам Съезда партии, Президент Владимир Путин отметил — это «хоть и промежуточный, но очень важный, дисциплинирующий экзамен».