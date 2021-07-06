Москва, , 13:59 — REGNUM Партия «Единая Россия» подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму. На выборы в федеральный парламент партия выдвинула более 600 кандидатов

Списки «Единой России» объединили самых разных людей, небезразличных к тому, как будет жить и развиваться наша страна следующие пять лет, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Это люди самых разных профессий: учителя, врачи, волонтеры, действующие депутаты Государственной Думы. Мы — единая команда. Говоря о команде, мы говорим о команде нашего Президента, основателя Единой России, нашего лидера Владимира Путина. И у нашей команды есть одна общая цель — это благополучие и безопасность наших граждан и развитие нашей страны. Нам есть, что сказать людям, есть, чем отчитаться за пять лет работы нашей фракции в Госдуме. Сейчас мы вместе с людьми формируем Народную программу», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, Центральной избирательной комиссии и аппарату ЦИКа предстоит напряженный период. «Наши специалисты и юристы старались облегчить вашу задачу, тщательно подошли к отбору документов», — отметил Андрей Турчак.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев передал слова благодарности фракции «Единой России» в Госдуме, которая, по его словам, активно поддерживает предложения Центризбиркома по развитию избирательной системы в стране.

«Без этой поддержки Государственной думы и фракции «Единой России» мы вряд ли смогли бы говорить о том, что по многим направлениям избирательная система России является передовой. Думаю, что взаимодействие и с новым составов Госдумы и фракции «Единой России» у нас будет таким же эффективным, конструктивным, можно сказать, «товарищеским», — резюмировал Николай Булаев.

Почти треть кандидатов — общественники и волонтеры. Это, в том числе, активисты движения «Мы Вместе» и ОНФ. Также среди кандидатов — победители всероссийских кадровых проектов «Лидеры России» и «Федеральный ПолитСтартап». Депутатов различных уровней — меньше половины. Подавляющее большинство кандидатов — мужчины (81%), каждый десятый — моложе 35 лет.

Сначала каждый из соискателей, которых в этом году было более 5,7 тысяч человек, сдавал документы на региональном уровне, затем их проверял федеральный оргкомитет по проведению процедуры.

«То, что мы применили для себя, надеюсь, облегчит и работу Избирательной комиссии», — заявил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин.

Он напомнил, что, обращаясь к участникам Съезда партии, Президент Владимир Путин отметил — это «хоть и промежуточный, но очень важный, дисциплинирующий экзамен».

«Я хотел бы поблагодарить тех, кто, не являясь членом «Единой России», свою репутацию объединил с нами», — добавил сенатор.