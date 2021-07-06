Минск, , 13:57 — REGNUM Решение о прекращении вещания на территории Белоруссии двух украинских телеканалов — UA и KVARTAL TV (Квартал ТВ) — приняло белорусское министерство информации. Об этом 6 июля сообщается на сайте ведомства республики.

«Решением министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что основанием для такого решения стало нарушение действующего законодательства Белоруссии в части, которая касается специализации иностранных СМИ. При этом добавляется, что в эфире этих украинских телеканалов была выявлена реклама, не заявленная при получении ими разрешений на вещание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение правительству и Национальному банку республики проанализировать работу иностранных компаний, которые ведут свой бизнес в стране.