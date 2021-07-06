Исламабад, , 13:50 — REGNUM В случае притока беженцев из Афганистана на фоне вывода войск США и НАТО из этой страны и обострения там ситуации с талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) Пакистан не собирается принимать их на территории страны и открывать границы для нуждающихся. Об этом в интервью газете Dawn сообщил министр иностранных дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад.

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«Мы решили не открывать границы для беженцев, гуманитарные организации смогут помочь нуждающимся по ту сторону», — сказал министр.

При этом глава МИД Пакистана подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации, вдоль границы страны будут созданы поселения для беженцев «со строгим контролем и наблюдением», что не позволит им проникнуть на основную территорию страны

«Правительство даже готово следовать иранской модели содержания беженцев в этих лагерях, что позволит контролировать их», — добавил Ахмад.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Таджикистана заявили о готовности принять более 10 тыс. афганских беженцев в случае необходимости.

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