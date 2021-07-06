Москва, , 13:57 — REGNUM Накопившиеся проблемы, большая кубатура «шлака» не дают быстро улучшить отношения России и США. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 6 июля в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, сразу после встречи президентов России и США в Женеве российская сторона начала воплощать в жизнь достигнутые там договорённости. Ворох проблем есть в направлении снятия так называемых раздражителей, и здесь предвидятся большие трудности.

Так, продвигаться вперёд мешает негативный фон в США по отношению к России. Он есть и в СМИ, и на Капитолийском холме. Запущенность есть во многих вопросах, время и силы нужны на то, чтобы «поднять пласты» и убрать скопившиеся наслоения.

«Кубатура большая у всего этого шлака, который приходится убирать», — заключил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат также заявил, что возможный диалог России с США по новейшим системам вооружений должен включать обсуждение американского гиперзвукового оружия и космических систем, а также размещения ракет средней и меньшей дальности.

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