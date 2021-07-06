Сеул, , 14:20 — REGNUM Второй заместитель главы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Мун принял участие в министерской встрече стран-участниц Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению, которая состоялась 5 июля в формате видеоконференции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе встречи представитель Южной Кореи подробно рассказал участникам встречи об усилиях Сеула по продвижению мирного процесса на Корейском полуострове и призвал международное сообщества продолжать поддержку.

Он также подтвердил необходимость укрепления международного режима ядерного нераспространения для достижения цели создания мира, свободного от ядерных испытаний и ядерного оружия.

В онлайн-встрече приняли участие высокопоставленные дипломаты из 16 стран. Данное мероприятие состоялось в преддверии конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, приуроченной к 50-летию вступления договора в силу.