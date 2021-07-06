Киев, 6 июля 2021, 13:52 — REGNUM Украина и Китай заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инфраструктурного строительства. Об этом сообщила 6 июля пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.
Как сообщается, приоритетными направлениями сотрудничества являются: железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.
Согласно документу, правительства двух стран обязуются поощрять сотрудничество своих компаний в области строительства. КНР также намерена привлечь кредитные средства для реализации инфраструктурных проектов, список которых будет утверждён в ходе дальнейших консультаций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) поздравила КНР со столетием Коммунистической партии Китая, отметив, что власти Украины пытаются разрушить партнёрство между странами.
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