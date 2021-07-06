Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга с помощью обращения в суд добивается от АО «Почта России» сохранения южного пакгауза Варшавского вокзала, который давно уже не используется для железнодорожного сообщения. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе КГИОП.

Пресс-служба КГИОП Пакгауз Варшавского вокзала

Как выяснилось, еще до конца 2019 года «Почта России» должна была разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала» на набережной Обводного канала, 118/3, литера А.

«Поскольку проектная документация в установленный срок не поступила, КГИОП организована работа по привлечению АО «Почта России» к предусмотренной законом ответственности», — рассказали в ведомстве.

В марте 2021 года сотрудниками комитета было зафиксировано, что состояние пакгауза и его территории ухудшилось, а доступ к зданию не закрыт для посторонних, охрана и средства пожарообнаружения и пожаротушения на объекте отсутствуют.

«В отношении АО «Почта России» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1. ст. 7.13 КоАП РФ и подано исковое заявление о понуждении в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить консервацию памятника (в том числе комплекс противоаварийных работ), а в течение 24 месяцев — разработать и согласовать с КГИОП проект реставрации», — пояснили в пресс-службе комитета.

В случае неисполнения решения суда в установленный срок КГИОП просит установить неустойку в размере 100 тыс. рублей, а случае дальнейшего неисполнения — по 200 тыс. рублей ежемесячно.