Ярославль, 6 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Ярославле 39-летний мужчина, находясь под административным арестом, совершил мошенничество, а потерпевшим стал его сокамерник. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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В конце февраля 2021 года обвиняемый находился под административным арестом в спецприёмнике. Там он познакомился с мужчиной, который отбывал наказание за вождение в нетрезвом виде.

«В процессе общения обвиняемый сказал новому знакомому, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения последний может быть привлечен к уголовной ответственности и предложил ему «помощь» — за 70 000 руб. он договорится со знакомыми сотрудниками полиции о не привлечении к уголовной ответственности», — рассказали в прокуратуре.

Когда срок ареста истёк, мошенник встретился с новым знакомым и получил от него деньги. Вместе они поехали к зданию полицию. Мошенник зашёл внутрь и находился там некоторое время. Потерпевшему он рассказал, что «решал вопросы» с сотрудниками. На самом деле деньги он забрал себе.

Сейчас дело передано в суд, вину обвиняемый признал. Ранее мужчина был судим за грабежи, кражи и насильственные действия сексуального характера.