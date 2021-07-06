В Ярославле рецидивист совершил мошенничество в полицейском спецприёмнике
Ярославль, 6 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Ярославле 39-летний мужчина, находясь под административным арестом, совершил мошенничество, а потерпевшим стал его сокамерник. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
В конце февраля 2021 года обвиняемый находился под административным арестом в спецприёмнике. Там он познакомился с мужчиной, который отбывал наказание за вождение в нетрезвом виде.
Когда срок ареста истёк, мошенник встретился с новым знакомым и получил от него деньги. Вместе они поехали к зданию полицию. Мошенник зашёл внутрь и находился там некоторое время. Потерпевшему он рассказал, что «решал вопросы» с сотрудниками. На самом деле деньги он забрал себе.
Сейчас дело передано в суд, вину обвиняемый признал. Ранее мужчина был судим за грабежи, кражи и насильственные действия сексуального характера.