Санкт-Петербург, 6 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. На борту первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» (проект 22 220) специалисты «Балтийского завода (входит в состав «ОСК») начали испытания системы электродвижения. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе предприятия.

АО «Балтийский завод» Атомоход «Сибирь» на Балтийском заводе

Перед этим, в июне 2021 года, на судне завершились монтажные работы общесудовых систем и систем управления техническими средствами ледокола. Также завершены работы по сбору конструкций судового вертолетного устройства, монтажу систем связи, системы пожаротушения и теплового контроля, ряда других систем.

По программе швартовных испытаний атомохода «Сибирь» проведены тесты системы заполнения и сепарации дизельного топлива и системы приёма пара с берега. «В ближайшее время балтийцам предстоит завершить испытания швартовных, якорных, буксирных лебедок и проверить работоспособность палубных грузовых кранов», — отметили в пресс-службе Балтийского завода.

Там напомнили, что ледокол «Сибирь» был заложен 26 мая 2015 года, став вторым судном проекта 22 220. Ледокол должен выйти на заводские ходовые испытания в конце 2021 года, после чего судно будет передано заказчику.

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Как сообщало ИА REGNUM, атомоходы серии 22 220 смогут проводить суда в самых суровых условиях Арктики, поскольку способны преодолевать лёд толщиной до 2,8 метра. Двухосадочная конструкция судов позволит им ходить как в арктических водах, так и в устьях рек Заполярья. Головной атомный ледокол «Арктика» этого проекта ранее был построен на Балтийском заводе.

Атомные ледоколы проекта 22 220 «Артика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка» станут самым большими и мощными атомными ледоколами в мире. Основные характеристики судна: мощность — 60 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 173,3 м; ширина — 34 м; высота — 52 м; осадка — 10,5 м; максимальная ледопроходимость — 2,8 м; полное водоизмещение — 33 540 тонн; срок службы — 40 лет.